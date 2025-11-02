Полицейский организовал конвейер фейковых дел против сотен невиновных людей

Британский сержант транспортной полиции Дерек Риджвелл в 1970-х годах организовал масштабную фальсификацию уголовных дел против сотен невиновных граждан, разрушив их судьбы, сообщает MK.RU. Официально подтверждены факты подстав 13 человек, однако реальное количество пострадавших может быть значительно больше.

Он разрушал жизни людей и калечил судьбы целых семей, — сказал один из пострадавших от подлога Уинстон Трю.

Ранее в британском графстве Суффолк после сильного шторма на берегу было обнаружено загадочное существо с яркими щетинками. Находку длиной не менее 15 сантиметров заметила пара местных жителей во время прогулки с собакой. Мужчина, обнаруживший животное, отметил его неземной, инопланетный внешний вид.

Кроме того, жители британского Ноттингема наблюдали уникальное астрономическое явление — пролет яркого зеленого метеора в ночном небе. Очевидцу удалось зафиксировать редкое событие на камеру мобильного телефона, после чего запись быстро распространилась в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди пользователей.