07 ноября 2025 в 11:01

Надзирательницу тюрьмы обвинили в романе с преступником

В Британии сотрудница тюрьмы предстала перед судом за отношения с заключенным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании сотрудницу тюрьмы обвинили в служебном проступке из-за романа с заключенным, сообщает Daily Mail. По информации источника, надзирательница поддерживала запрещенные отношения с преступником в течение нескольких месяцев, отправляла ему открытки и вступала в интимную связь прямо на рабочем месте.

Расследование провело специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью. Несмотря на собранные доказательства, обвиняемая отказалась признать свою вину в суде. Параллельно рассматривается дело заключенного, у которого незаконно изъяли мобильный телефон в тот же период.

Инцидент произошел в тюрьме графства Суффолк. Предполагается, что именно этот заключенный был любовником сотрудницы, хотя официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником. Изначально обвиняемая отрицала свою вину, однако затем администрация учебного заведения предоставила снимки, подтверждающие ее связь со школьником.

