Власти Британии нашли способ борьбы с дронами

Системы обнаружения беспилотников могут появиться в Великобритании после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

По его словам, дроны представляют серьёзную угрозу безопасности страны и простых способов борьбы с этим явлением быть не может.

Министр подчеркнул, что лица, применившие дроны в преступных целях, понесут серьёзное наказание.

The huge proliferation of such devices,coupled with the challenges of deploying military counter measures into a civilian environment, means there are no easy solutions. However I can say that we are able to now deploy detection systems throughout the UK to combat this threat.2/4