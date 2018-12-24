Власти Британии нашли способ борьбы с дронами

Системы обнаружения беспилотников могут появиться в Великобритании после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
По его словам, дроны представляют серьёзную угрозу безопасности страны и простых способов борьбы с этим явлением быть не может.
Министр подчеркнул, что лица, применившие дроны в преступных целях, понесут серьёзное наказание.
The huge proliferation of such devices,coupled with the challenges of deploying military counter measures into a civilian environment, means there are no easy solutions. However I can say that we are able to now deploy detection systems throughout the UK to combat this threat.2/4— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) December 24, 2018
Работа аэропорта Гатвик была парализована из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль.
Ранее News.ru писал о том, что аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов тому, кто сообщит информацию о людях, запустивших дроны. Передать данные можно через анонимную программу Crimestoppers.