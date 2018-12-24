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Власти Британии нашли способ борьбы с дронами

Dawoud Abo Alkas/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Системы обнаружения беспилотников могут появиться в Великобритании после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

По его словам, дроны представляют серьёзную угрозу безопасности страны и простых способов борьбы с этим явлением быть не может.

Министр подчеркнул, что лица, применившие дроны в преступных целях, понесут серьёзное наказание.

Работа аэропорта Гатвик была парализована из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль.

Ранее News.ru писал о том, что аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов тому, кто сообщит информацию о людях, запустивших дроны. Передать данные можно через анонимную программу Crimestoppers. 


#безопасность #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #дроны
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