Власти Британии нашли способ борьбы с дронами

https://news.ru/storage/news/e4fa78db0f2ffdd09e9de4013f1ceb31/6bdcdd5a-3fb9-4106-972f-c6925b8599a1_850.jpg Dawoud Abo Alkas/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Системы обнаружения беспилотников могут появиться в Великобритании после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

По его словам, дроны представляют серьёзную угрозу безопасности страны и простых способов борьбы с этим явлением быть не может.

Министр подчеркнул, что лица, применившие дроны в преступных целях, понесут серьёзное наказание.

The huge proliferation of such devices,coupled with the challenges of deploying military counter measures into a civilian environment, means there are no easy solutions. However I can say that we are able to now deploy detection systems throughout the UK to combat this threat.2/4 — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) December 24, 2018

Работа аэропорта Гатвик была парализована из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль.

Ранее News.ru писал о том, что аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов тому, кто сообщит информацию о людях, запустивших дроны. Передать данные можно через анонимную программу Crimestoppers.