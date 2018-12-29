В слухи о слиянии России и Белоруссии внесли ясность

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко и Путин снова обсудили будущее отношений

Частые переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко становятся привычным явлением. Это не удивительно с учётом того, насколько серьёзными убытками для Минска могут обернуться планы Москвы реализовать так называемый налоговый манёвр. В центре очередных переговоров в российской столице, которые произошли под Новый год, было функционирование очередной рабочей группы по дальнейшему развитию двусторонних связей.

В начале встречи с российским лидером Лукашенко попытался разрядить обстановку, созданную его предыдущими заявлениями.

«Я пошутил, что (мы. — News.ru) надоели друг другу, — заявил белорусский президент. — Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа».

Он напомнил, что в прошлый раз они с Путиным договорились серьёзно поговорить «о дальнейшем сосуществовании в этом тяжёлом, бренном мире».

«Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу, — отметил Лукашенко. — Поэтому я, действительно, это время так же, как и вы, я знаю, работали над согласованием той же группы вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые не стояли бы препятствием на пути нашей интеграции».

Серьёзным препятствием пока что остаётся намерение российского руководства произвести налоговый манёвр — обнулить экспортные пошлины на чёрное золото и повысить налог на нефтедобычу. Это масштабно бьёт по Белоруссии, повышая цены на приобретаемую ею нефть до уровня мировых. Ранее Минск покупал российскую чёрную нефть без пошлин, позже перерабатывал и, облагая своими пошлинами, выставлял на рынок. Лукашенко делает акцент на том, что его страна вступала в Евразийский экономический союз на условиях получения льгот, и это касается приобретения энергоресурсов. У российской и белорусской стороны, кроме того, есть проблемы и с реализацией газа. Цена на голубое топливо, которое идёт из РФ в Белоруссию, в Минске вызывает вопросы, а в Москве думают иначе. Лукашенко не раз пытался повышать ставки, делая громкие заявления в адрес российского руководства. kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Так, 14 декабря президент Белоруссии прокомментировал планы по интеграции:

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».

Он отметил: «Нам говорят — манёвр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации». После переговоров 29 декабря пресс-секретарю президента РФ пришлось опровергать такие планы Москвы.

«Конечно, речь не идёт о каком-то присоединении и т. д. Это, скорее, движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — пояснил Дмитрий Песков.

Он добавил: «Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством». Пресс-секретарь российского президента напомнил, что в этом документе «есть определённые вехи — это и фискальные дела и т. д., такие шаги на пути интеграции».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли второй раз за неделю. Прошлая встреча, 25 декабря, проходила на фоне резких заявлений представителей Москвы и Минска, но Путин и Лукашенко публично сгладили углы и объявили о создании новой рабочей группы по урегулированию всех спорных вопросов. Белорусские проправительственные СМИ сообщили, что президенты имели конструктивную беседу. Среди наиболее актуальных тем, как отмечается, были газовое ценообразование, работа нефтеперерабатывающего сектора Белоруссии в условиях налогового манёвра РФ, а также поставки белорусских продуктов на российский рынок. Позиции, как писали местные журналисты, были сближены по всем вопросам. Но желание встретиться 29 декабря в белорусской прессе связывали «с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения».

Контакты с Россией вызывают негативные оценки со стороны белорусских оппозиционных кругов.

«Белорусское правительство ведёт себя как девица, которая начала искать себе жениха в 20 лет, — заявил экономист Ярослав Романчук. — Сегодня ей 50, а она выставляет те самые требования, как когда ей было 20. В этом проблема».

Те предприятия, которые сегодня являются убыточными, тупиковыми, которые ещё имели смысл в Советском Союзе, — сегодня их можно купить только за землю, инфраструктуру и недвижимость. Они никогда не будут стоить столько, как говорят Лукашенко и правительство, что есть «нормальная цена», отметил Романчук, добавив, что предприятия продавать в Россию не стоит — «есть малый и средний белорусский бизнес, приватизация должна идти в сторону них».