https://static.news.ru/photo/0cebd868-ae00-11e9-b9a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nils Thies/CHROMORANGE/Global Look Press

Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.

По данным Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.

Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В кампании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.

Довольно жуткое зрелище, — поделились её представители.

Demolition team find 1000 human teeth while on the grind at Invercargill site https://t.co/t5hPgaIVIv pic.twitter.com/OlBDpRX0Ru — Newshub (@NewshubNZ) July 24, 2019

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