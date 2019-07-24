https://static.news.ru/photo/0cebd868-ae00-11e9-b9a6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nils Thies/CHROMORANGE/Global Look Press
Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.
По данным Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.
Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В кампании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.
Довольно жуткое зрелище, — поделились её представители.
Ранее News.ru писал о том, что строительная компания «Выбор» в Воронеже планирует возвести многоэтажное здание на территории старого церковного кладбища. Против этого выступают представители местного общества охраны памятников истории и культуры.