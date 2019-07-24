Фото: Nils Thies/CHROMORANGE/Global Look Press

 

Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.

По данным Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.

 Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В кампании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.

Довольно жуткое зрелище, — поделились её представители.

Ранее News.ru писал о том, что строительная компания «Выбор» в Воронеже планирует возвести многоэтажное здание на территории старого церковного кладбища. Против этого выступают представители местного общества охраны памятников истории и культуры.

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