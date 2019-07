Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.

По данным Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.

Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В кампании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.