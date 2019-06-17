https://static.news.ru/photo/95e26ff0-90fb-11e9-ad86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Строительная компания «Выбор» в Воронеже планирует возвести многоэтажное здание на территории старого церковного кладбища. Против этого выступают представители местного общества охраны памятников истории и культуры.

По их словам, кладбище существовало на этом месте ещё в XVII веке, а захоронения производились до Великой Отечественной войны. Однако согласно законодательству, период, на протяжении которого территория может считаться охраняемым кладбищем, уже истёк, сообщает « Ридус ».

Из-за «неясности» статуса кладбища один из его участков перешёл во владение застройщика. Компания начала освоение земли с попытки снести церковь. Однако снос удалось остановить благодаря признанию здания объектом культурного наследия. Застройщик передал церковь епархии и пообещал облагородить прилегающую к нему территорию. При этом планы строительства многоэтажки сохраняются.

На правомерности этих работ настаивает Михаил Сегодин, который руководит ведущим раскопки на месте кладбища историко-патриотическим объединением «Дон». По его словам, захоронение является разрушенным, в связи с чем речь идёт о плохо сохранившихся останках. Он отметил, что в планы застройщика входят мероприятия по перезахоронению, передаёт « СНЕГ.tv ».

Ранее News.ru писал, что два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в административном здании Ваганьковского кладбища Москвы. Причины ЧП пока неизвестны.