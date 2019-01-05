Тропический ураган в Таиланде начал ослабевать

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Тайфун, который достиг южных провинций Таиланда, как и предполагали метеорологи, ослаб до так называемой тропической депрессии — зоны грозовых осадков, которые не достигают ураганной силы. Сейчас циклон находится к западу от провинции Пхангнга.

По состоянию на утро 5 января, максимальная скорость ветра достигала 55 км/ч, тропическая депрессия двигалась на северо-запад со скоростью 10 км/ч, вызывая проливные дожди в большинстве южных провинций. Несмотря на это, специалисты Метеорологического департамента страны рекомендовали остерегаться мест, где могут возникнуть наводнения, сообщает ТАСС.

Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3−5 метров в высоту. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до следующего дня.

Ранее News.ru писал, что на пути стихии оказалась основная часть южных территорий Таиланда — острова Самуи и Пхукет, а также туристические зоны провинций Пхангнга и Краби. Тайфун мог стать сильнейшим с 1962 года, когда погибли более 900 человек.

4 января вихрь накрыл 220-километровую береговую линию провинции Накхонситхаммарат. Из-за непогоды на пляжах был объявлен запрет на купание. Несмотря на это, один россиянин погиб в воде у побережья Самуи.