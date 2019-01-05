USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,862.32 $
МОСКВА-6°C12:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Тропический ураган в Таиланде начал ослабевать

US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Тайфун, который достиг южных провинций Таиланда, как и предполагали метеорологи, ослаб до так называемой тропической депрессии — зоны грозовых осадков, которые не достигают ураганной силы. Сейчас циклон находится к западу от провинции Пхангнга.

По состоянию на утро 5 января, максимальная скорость ветра достигала 55 км/ч, тропическая депрессия двигалась на северо-запад со скоростью 10 км/ч, вызывая проливные дожди в большинстве южных провинций. Несмотря на это, специалисты Метеорологического департамента страны рекомендовали остерегаться мест, где могут возникнуть наводнения, сообщает ТАСС.

Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3−5 метров в высоту. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до следующего дня.

Ранее News.ru писал, что на пути стихии оказалась основная часть южных территорий Таиланда — острова Самуи и Пхукет, а также туристические зоны провинций Пхангнга и Краби. Тайфун мог стать сильнейшим с 1962 года, когда погибли более 900 человек.

4 января вихрь накрыл 220-километровую береговую линию провинции Накхонситхаммарат. Из-за непогоды на пляжах был объявлен запрет на купание. Несмотря на это, один россиянин погиб в воде у побережья Самуи.


#туризм #Таиланд #ураганы
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
в мире 15:26, 4 января 2019
Звезда «Универа» попала в плен тропического шторма в Таиланде
в мире 04:57, 4 января 2019
Россиянин погиб во время шторма в Таиланде
в мире 12:13, 2 января 2019
Мощный ураган надвигается на юг Таиланда
Лента новостей
в мире 12:37
Пираты освободили всех ранее захваченных украинских моряков
происшествия 12:37
Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой
общество 12:31
Россияне выиграли конкурс ледяных скульптур в Харбине
общество 12:23
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
спорт 12:20
НХЛ оценила игрока «молодёжки» США после победы над Россией
Другие новости
в мире 12:37
Пираты освободили всех ранее захваченных украинских моряков
в мире 12:09
Посольство РФ подтвердило гражданство моряков в Бенине
в мире 12:05
Мадагаскар встретил новый год массовыми беспорядками
в мире 11:59
Режим прекращения огня в Сирии снова нарушили
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top