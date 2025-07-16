Тайка грешила с буддийскими монахами, а потом шантажировала их

Тайка грешила с буддийскими монахами, а потом шантажировала их В Таиланде арестовали женщину, подозреваемую в шантаже буддийских монахов

В Таиланде раскрыт скандал, связанный с шантажом буддийских монахов, передает Associated Press. 35-летняя Вилаван Эмсават соблазняла старших монахов и затем вымогала у них крупные суммы денег под угрозой обнародования интимных видео.

Женщина намеренно связалась минимум с девятью монахами из секты Тхеравада, которая требует от своих представителей строгое безбрачие и запрещает даже прикосновения к женщинам. Скандал разгорелся после того, как настоятель известного храма в Бангкоке внезапно отказался от монашеского звания и покинул общину, что вызвало подозрения у полиции.

В ходе расследования выяснилось, что Вилаван вымогала деньги под угрозой раскрытия тайных отношений. Например, она просила $222 тысячи, утверждая, что беременна от одного из монахов. Позже полиция Таиланда задержала женщину и предъявила обвинения в вымогательстве и отмывании денег.

Следствие обнаружило в телефоне Вилаван десятки тысяч фотографий и видео с интимным содержанием, а также переписки, которыми она шантажировала монахов. Счета женщины пополнились на сумму около $11,9 млн, однако большую часть этих средств она проиграла в онлайн-казино.

После огласки скандала по меньшей мере девять старших монахов были лишены своих титулов и изгнаны из монашеской общины. Сама Вилаван признала романтическую связь лишь с одним из них.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.