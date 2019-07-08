https://static.news.ru/photo/55396c14-a1b4-11e9-bfa5-fa163e074e61_1024.jpg Ким Даррок Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отказался иметь какие-либо дела с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком. Решение принято в связи с обнародованием секретных писем посла в МИД своей страны с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа.

По мнению американского лидера, в этом беспорядке виновна премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Я сказал Мэй, как правильно сделать, но она решила пойти другим путём. Я не знаю посла, но он мне не нравится, — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Президент США отметил, что новость об отставке Мэй — замечательная для всех жителей Великобритании.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2019 г.

Посол Великобритании в США Ким Даррок в секретных телеграммах для руководства МИДа называл главу Белого дома «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным». После этого источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. По его мнению, американский посол также отправляет в Вашингтон свои соображения по поводу личностей ключевых политиков, писал News.ru.