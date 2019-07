По мнению американского лидера, в этом беспорядке виновна премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Президент США отметил, что новость об отставке Мэй — замечательная для всех жителей Великобритании.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....