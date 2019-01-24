USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,283 $   Brent60.74 $ Bitcoin3,559.56 $
МОСКВА-18°C06:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сильные наводнения в Индонезии унесли десятки жизней

twitter.com/@redbey

в мире [ версия для печати ]

На индонезийский остров Сулавеси обрушились наводнения. Жертвами стали по меньшей мере 26 человек, ещё 24 числятся пропавшими без вести.

Стихия вынудила почти 4 тыс. жителей провинции Южный Сулавеси Сямсибар покинуть свои дома, сообщает Detik со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий. Причиной наводнений стали сильные дожди, из-за которых вода вышла из берегов дамбы Били-Били, расположенной в нескольких километрах от административного центра провинции — города Макасар.

Ранее News.ru писал о наводнении, которое 20 января внезапно обрушилось на Мадагаскар. За два дня там погибли девять человек.


#жертвы #наводнение #ИНДОНЕЗИЯ
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
политика 05:58
ООН заподозрила Владимира Путина во лжи
в мире 05:24
США будут поддерживать связь с Венесуэлой через Гуайдо
в мире 04:43
Диего Марадона высказался в защиту Мадуро
в мире 04:41
Тимошенко назвала формулу энергонезависимости Украины
политика 04:28
Глава Читы Анатолий Михалёв уходит в отставку
Другие новости
в мире 05:24
США будут поддерживать связь с Венесуэлой через Гуайдо
в мире 04:43
Диего Марадона высказался в защиту Мадуро
в мире 04:41
Тимошенко назвала формулу энергонезависимости Украины
в мире 03:57
Число жертв столкновений в Венесуэле продолжает расти
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top