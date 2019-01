Сильные наводнения в Индонезии унесли десятки жизней

На индонезийский остров Сулавеси обрушились наводнения. Жертвами стали по меньшей мере 26 человек, ещё 24 числятся пропавшими без вести.

Стихия вынудила почти 4 тыс. жителей провинции Южный Сулавеси Сямсибар покинуть свои дома, сообщает Detik со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий. Причиной наводнений стали сильные дожди, из-за которых вода вышла из берегов дамбы Били-Били, расположенной в нескольких километрах от административного центра провинции — города Макасар.

Flash flood hits South Sulawesi in Indonesia. Our thoughts and prayers are with people who are affected by the disaster. #PrayForSulsel @PKPU_HI @PKPU_LuarNegeri pic.twitter.com/7H6P2PdpR3