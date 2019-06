По словам трёх женщин, Лэндис регулярно душил их. Ещё одна утверждает, что он прижал её к земле и изнасиловал, а также постоянно унижал, потому что ему нравилось заниматься сексом с плачущими девушками. Другие жертвы заявили о случаях сексуального насилия во время съёмок.

Встречавшая со сценаристом Эни Бейкер рассказала Daily Beast , что, когда она хотела расстаться с ним, он начал ей угрожать — схватил за горло и пообещал убить.

Коллега Лэндиса, режиссёр Джош Транш, работавший с ним над «Хроникой», заявил, что уверен в правдивости обвинений.

По словам Транша, он не может описать, насколько его сердце разбито.

I 100% believe every word of this article about Max. I banned him from visiting principal photography of Chronicle, and I haven't spoken to him since 2012. To read about the terror he's inflicted on so many women since then makes me sick to my stomach. Heartbroken beyond measure.