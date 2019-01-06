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Попытка возобновить работу правительства США провалилась

The White House/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Администрации президента США Дональда Трампа не удалось договориться с представителями Демократической партии относительно выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Из-за позиции демократов по этому вопросу правительство страны не может возобновить работу.

«Майк Пенс и его команда только что покинули Белый дом. Проинформировали меня об их встрече с представителями Шумер/Пелоси. Не так уж много сделано сегодня», — написал в Twitter глава государства.

Он добавил, что переговоры продолжатся 6 января, также лидер подчеркнул необходимость разрешить проблему на южной границе Штатов.

Демократическая партия категорически против выделения 5 млрд долларов на возведение преграды на границе с Мексикой. Представители этой партии в сенате в конце декабря заблокировали принятие временного бюджета, содержащего эту статью расходов, что привело к временной остановке работы правительства.

Ранее News.ru писал о том, что Федерация госслужащих США (AFGE) подала в суд на Белый дом в связи с прекращением работы кабмина. Дело в том, что, в соответствии с законодательством страны, в таких случаях министерства должны отправлять большую часть своих сотрудников в отпуск. Однако на самом деле многие из них продолжают ходить на службу, ничего за это не получая.


#дональдтрамп #сша #правительство
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