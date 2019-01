Попытка возобновить работу правительства США провалилась

Администрации президента США Дональда Трампа не удалось договориться с представителями Демократической партии относительно выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Из-за позиции демократов по этому вопросу правительство страны не может возобновить работу.

Он добавил, что переговоры продолжатся 6 января, также лидер подчеркнул необходимость разрешить проблему на южной границе Штатов.

V.P. Mike Pence and team just left the White House. Briefed me on their meeting with the Schumer/Pelosi representatives. Not much headway made today. Second meeting set for tomorrow. After so many decades, must finally and permanently fix the problems on the Southern Border!