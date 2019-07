Своим заявлением он отреагировал на скандал с публикацией дипломатической переписки британского посла в США, сообщает RT .

7 июля в СМИ появилась информация, что представитель Британии в США Ким Дэррок отправлял телеграммы, в которых нелестно отзывался о правлении Дональда Трампа.

These leaks damaged UK/US relations & cost a loyal ambassador his job so the person responsible MUST be held fully to account. But I defend to the hilt the right of the press to publish those leaks if they receive them & judge them to be in the public interest: that is their job