https://static.news.ru/photo/14aa0d52-a56f-11e9-8349-fa163e074e61_1024.jpg Джереми Хант Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант написал в своём Twitter-аккаунте, что выступает за право СМИ публиковать утечки секретной информации.

Своим заявлением он отреагировал на скандал с публикацией дипломатической переписки британского посла в США, сообщает RT .

Эти утечки причинили вред отношениям Великобритании и США и стоили лояльному послу его работы, так что ответственный за них человек должен быть в полной мере привлечён к ответу. Но я защищаю право СМИ публиковать эти утечки, если они их получают и считают их представляющими общественный интерес: это их работа, — написал он.

7 июля в СМИ появилась информация, что представитель Британии в США Ким Дэррок отправлял телеграммы, в которых нелестно отзывался о правлении Дональда Трампа.

These leaks damaged UK/US relations & cost a loyal ambassador his job so the person responsible MUST be held fully to account. But I defend to the hilt the right of the press to publish those leaks if they receive them & judge them to be in the public interest: that is their job — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 13 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что британский МИД отреагировал на оскорбления своего посла в Штатах Дэррока Трампом. Глава ведомства назвал слова американского лидера «неуважительными» и «неправильными».