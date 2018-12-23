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Маск назвал прогресс КНР в космосе поразительным

Илон Маск Yan Han/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

в мире [ версия для печати ]

Глава компании SpaceX Илон Маск отметил успехи китайской стороны в космической отрасли.

«Удивительный прогресс Китая в космосе. В этом году они сделали больше орбитальных запусков, чем Соединённые Штаты», — написал изобретатель в своём Twitter.

Таким образом он ответил на информацию сообщества «Научный американец» о том, что «КНР может стать первопроходцем в своём стремительном исследовании Луны».

Ранее News.ru писал, что посольство РФ в США ответило американскому инженеру, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.


#илонмаск #китай #космос
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