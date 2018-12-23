Маск назвал прогресс КНР в космосе поразительным

Глава компании SpaceX Илон Маск отметил успехи китайской стороны в космической отрасли.
«Удивительный прогресс Китая в космосе. В этом году они сделали больше орбитальных запусков, чем Соединённые Штаты», — написал изобретатель в своём Twitter.
Amazing space progress by China. This year they did more orbital launches than the USA for the first time. https://t.co/rIks4ZHuCO— Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2018 г.
Таким образом он ответил на информацию сообщества «Научный американец» о том, что «КНР может стать первопроходцем в своём стремительном исследовании Луны».
Ранее News.ru писал, что посольство РФ в США ответило американскому инженеру, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.