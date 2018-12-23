Маск назвал прогресс КНР в космосе поразительным

https://news.ru/storage/news/f5ca5248cf4f3b5240bf8edb79bf70f1/ac1c194d-8d39-4bad-be1d-f384c25cba07_850.jpg Yan Han/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск отметил успехи китайской стороны в космической отрасли.

«Удивительный прогресс Китая в космосе. В этом году они сделали больше орбитальных запусков, чем Соединённые Штаты», — написал изобретатель в своём Twitter.

Amazing space progress by China. This year they did more orbital launches than the USA for the first time. https://t.co/rIks4ZHuCO — Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2018 г.

Таким образом он ответил на информацию сообщества «Научный американец» о том, что «КНР может стать первопроходцем в своём стремительном исследовании Луны».

Ранее News.ru писал, что посольство РФ в США ответило американскому инженеру, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.