https://static.news.ru/photo/d75f482c-b04a-11e9-8937-fa163e074e61_1024.jpg Ираклий Окруашвили Фото: Embassy of the United States in Georgia/Wikimedia

Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.

В формулировке обвинения сказано, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента, — сообщил РИА Новости его адвокат Мамука Чабашвили.

Как писал News.ru, сотрудники МВД задержали Ираклия Окруашвили. Представитель партии Губаз Саникидзе сообщил, что экс-министра задержали по делу о штурме парламента 20 июля. Ранее Окруашвили внёс в суд иск с требованием ареста акций телекомпании «Рустави 2», владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. Политическая ситуация в Грузии обострилась во второй половине июня, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские волнения.