USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,584.81 $
МОСКВА-12°C08:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Число жертв теракта на Филиппинах выросло до 19

twitter.com/@nisconi

в мире [ версия для печати ]

Продолжает расти число погибших при теракте в католическом храме на острове Сулу на Филиппинах. По последним данным, жертвами стали по меньшей мере 19 человек, ещё около 40 получили ранения.

Кроме того, стало известно, что прогремело два взрыва: одно устройство было заложено в здании церкви, а второе — у входа, сообщает филиппинское информагентство Rappler со ссылкой полицию. Среди погибших и пострадавших прихожане и военные,

На месте работают бригады медиков и спасатели, полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Абхазии неизвестные подорвали в автомобиле российского бизнесмена.


#жертвы #теракт #Филиппины
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


Лента новостей
общество 08:30
Снегопад парализовал работу московских аэропортов
спорт 08:17
Бейдер: Емельяненко — величайший боец всех времён
здоровье 07:51
Исследование выявило неожиданное свойство аспирина
спорт 07:38
Фёдор Емельяненко ушёл в нокаут
политика 07:17
Японии посоветовали навсегда забыть о Южных Курилах
Другие новости
в мире 06:03
Взрыв на Филиппинах унёс жизни семи человек
в мире 05:57
Киев обвинил Европу в газовом обмане
в мире 05:07
Мадуро объявил о победе Венесуэлы в ООН
в мире 03:46
Россия отметила подозрительные манёвры военного спутника США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top