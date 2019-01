Число жертв теракта на Филиппинах выросло до 19

Продолжает расти число погибших при теракте в католическом храме на острове Сулу на Филиппинах. По последним данным, жертвами стали по меньшей мере 19 человек, ещё около 40 получили ранения.

Кроме того, стало известно, что прогремело два взрыва: одно устройство было заложено в здании церкви, а второе — у входа, сообщает филиппинское информагентство Rappler со ссылкой полицию. Среди погибших и пострадавших прихожане и военные,

PNP ARMM says 1 bomb detonated inside the Jolo, Sulu cathedral and 1 bomb detonated at its entrance. | via @rambotalabong