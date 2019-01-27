Число жертв теракта на Филиппинах выросло до 19

https://news.ru/storage/news/8145d88040dee5852e9c6d606346d46a/1f428ea9-4cc3-4df2-bfbe-dd15f57c46ab_850.jpg twitter.com/@nisconi

Продолжает расти число погибших при теракте в католическом храме на острове Сулу на Филиппинах. По последним данным, жертвами стали по меньшей мере 19 человек, ещё около 40 получили ранения.

Кроме того, стало известно, что прогремело два взрыва: одно устройство было заложено в здании церкви, а второе — у входа, сообщает филиппинское информагентство Rappler со ссылкой полицию. Среди погибших и пострадавших прихожане и военные,

PNP ARMM says 1 bomb detonated inside the Jolo, Sulu cathedral and 1 bomb detonated at its entrance. | via @rambotalabong — Rappler (@rapplerdotcom) 27 января 2019 г.

На месте работают бригады медиков и спасатели, полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Абхазии неизвестные подорвали в автомобиле российского бизнесмена.