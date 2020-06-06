Звезда сериала «Друзья» умерла в США

https://static.news.ru/photo/4a6f066c-a803-11ea-9bd9-fa163e074e61_660.jpg Мэри Пэт Глисон Фото: imdb.com

Актриса Мэри Пэт Глисон погибла 2 июня в Соединённых Штатах. Причиной смерти стал рак.

Женщина умерла на 71 году жизни, передаёт Variety.

Артистка начала карьеру в 1982 году. Она снималась в таких сериалах как «Друзья», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», «Менталист» и «Золушка». Кроме того, женщина принимала участие в работе над фильмами «Брюс всемогущий», «Почему он?», «Основной инстинкт» и многих других. Всего они снялась в более чем 160 лентах.

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 100 лет скончалась старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева. В этом театре она служила с 1942 года. Она первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке «Молодой гвардии».