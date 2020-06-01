В возрасте 100 лет умерла старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева

https://static.news.ru/photo/c743bffe-a40a-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тульский Областной Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)

Умерла старейшая актриса Тульского областного театра юного зрителя Зинаида Леонтьева. Ей было 100 лет.

О смерти артистки сообщается на странице театра «ВКонтакте».

Коллеги и сотрудники театра выражают свои соболезнования и слова искренней скорби родственникам и близким Зинаиды Васильевны. Светлая память и вечный покой, — говорится в сообщении.

Артистка родилась 3 октября 1919 года в Москве. После окончания Тульского драматического театра работала в театрах Томска, Читы и в 1942 году была зачислена в труппу Тульского ТЮЗа. Зинаида Леонтьева первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке «Молодой гвардии».

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