В возрасте 100 лет умерла старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева

Умерла старейшая актриса Тульского областного театра юного зрителя Зинаида Леонтьева. Ей было 100 лет.
О смерти артистки сообщается на странице театра «ВКонтакте».
Коллеги и сотрудники театра выражают свои соболезнования и слова искренней скорби родственникам и близким Зинаиды Васильевны. Светлая память и вечный покой, — говорится в сообщении.
Артистка родилась 3 октября 1919 года в Москве. После окончания Тульского драматического театра работала в театрах Томска, Читы и в 1942 году была зачислена в труппу Тульского ТЮЗа. Зинаида Леонтьева первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке «Молодой гвардии».
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