Жертвой стрельбы в США стала шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка стала жертвой стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ещё пятеро взрослых получили ранения, передаёт телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. ЧП произошло вечером 16 июля в 23:00 (06:00 17 июля мск).

Силовики отметили , что ребёнок скончался в больнице. Остальным пострадавшим — троим мужчинам и двум женщинам — ничего не угрожает. В связи с произошедшим пока никто не задержан. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что 11 июля в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, один человек погиб, ещё пятеро получили серьёзные ранения. По имеющимся данным, ЧП произошло в пустыне недалеко от города. Местные жители обычно отправляются туда на вечеринки у костра или гонки на джипах по песчаным дюнам.

Ранее сообщалось, что американского рэпера KTS Dre (настоящее имя — Лондре Сильвестр) застрелили 10 июля в Чикаго после того, как он вышел из тюрьмы. Травмы получили ещё два человека: 60-летней женщине, сопровождавшей исполнителя, прострелили колено, а 30-летняя случайная прохожая отделалась ранением по касательной. Обе после ЧП находились в удовлетворительном состоянии.