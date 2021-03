Заключённого в США убили после попытки взять надзирателя в заложники

Телеканал Fox News опубликовал кадры, снятые одним из уголовников, захвативших охранника. На видео слышно, один из мужчин говорит: «Мы не можем принимать душ». Другой ему отвечает, что работник учреждения «не имеет к этому никакого значения», но случившееся стало «следствием сложившейся ситуации».

JAIL HOSTAGE SITUATION: Not sharing audio of this clip at this time due to inappropriate language. But Facebook live video is coming in from the 10th floor of the Oklahoma County jail where a corrections officer is being held hostage, according to OCSO officials. @kfor pic.twitter.com/pf8BsxcxJa