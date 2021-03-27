Заключённого в США убили после попытки взять надзирателя в заложники

https://static.news.ru/photo/ba4a99d0-8f96-11eb-bab5-96000091f725_660.jpg Фото: Mani Albrecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник исправительного учреждения в американской Оклахоме госпитализирован после того, как заключённые взяли его в заложники. Одного из злоумышленников застрелили полицейские, приехавшие на вызов. Преступники напали на надзирателя, когда он раздавал им медикаменты. Подозреваемые связали пострадавшего и отобрали ключи.

Inmate is heard saying âwe canât take showers.â pic.twitter.com/jGOxcSrNH0 — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 27, 2021

Authorities are providing updates on a hostage situation and inmate shooting at the Oklahoma County Detention Center. https://t.co/6MCf9fAR5S — News 9 (@NEWS9) March 28, 2021

Телеканал Fox News опубликовал кадры, снятые одним из уголовников, захвативших охранника. На видео слышно, один из мужчин говорит: «Мы не можем принимать душ». Другой ему отвечает, что работник учреждения «не имеет к этому никакого значения», но случившееся стало «следствием сложившейся ситуации».

JAIL HOSTAGE SITUATION: Inmate shot, killed after prisoner handcuffs Oklahoma corrections officer https://t.co/xrZ0W4RUT6 pic.twitter.com/iWeyz7WL7j — Fox News (@FoxNews) March 28, 2021

JAIL HOSTAGE SITUATION: Not sharing audio of this clip at this time due to inappropriate language. But Facebook live video is coming in from the 10th floor of the Oklahoma County jail where a corrections officer is being held hostage, according to OCSO officials. @kfor pic.twitter.com/pf8BsxcxJa — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 27, 2021

Накануне двое человек погибли при стрельбе в Вирджинии, США. Об этом сообщает департамент полиции Вирджиния-Бич. Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.