Заключённого в США убили после попытки взять надзирателя в заложники

Сотрудник исправительного учреждения в американской Оклахоме госпитализирован после того, как заключённые взяли его в заложники. Одного из злоумышленников застрелили полицейские, приехавшие на вызов. Преступники напали на надзирателя, когда он раздавал им медикаменты. Подозреваемые связали пострадавшего и отобрали ключи.
Телеканал Fox News опубликовал кадры, снятые одним из уголовников, захвативших охранника. На видео слышно, один из мужчин говорит: «Мы не можем принимать душ». Другой ему отвечает, что работник учреждения «не имеет к этому никакого значения», но случившееся стало «следствием сложившейся ситуации».
JAIL HOSTAGE SITUATION: Not sharing audio of this clip at this time due to inappropriate language. But Facebook live video is coming in from the 10th floor of the Oklahoma County jail where a corrections officer is being held hostage, according to OCSO officials. @kforpic.twitter.com/pf8BsxcxJa
Накануне двое человек погибли при стрельбе в Вирджинии, США. Об этом сообщает департамент полиции Вирджиния-Бич. Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.
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