Двое погибли при стрельбе в американской Вирджинии

https://static.news.ru/photo/a33768d2-8ecd-11eb-bf58-96000091f725_660.jpg Фото: vbpd/twitter.com

Двое человек погибли при стрельбе в Вирджинии, США. Об этом сообщает департамент полиции Вирджиния-Бич.

Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Как пояснил начальник местной полиции Пол Нойдигейт, стрельба началась у береговой линии около 23:00 по местному времени (06:00 мск). Один из участников инцидента был застрелен сотрудником полиции, оперативно прибывшим на место. Ещё один человек, получивший смертельное ранение, по мнению правоохранителей, не был связан с этим конфликтом.

Это был отдельный инцидент со стрельбой, мы всё ещё пытаемся собрать события воедино, — сказал Нойдигейт, чьи слова приводит NBC News.

VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach — Virginia Beach PD (@VBPD) March 27, 2021

Как ранее писал NEWS.ru, глава полиции в американском городе Боулдер (штат Колорадо) Марис Херольд заявила, что в результате стрельбы в местном супермаркете погибли по меньшей мере десять человек. До этого говорилось о шести жертвах стрелка.