Двое погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Двое человек погибли при стрельбе в Вирджинии, США. Об этом сообщает департамент полиции Вирджиния-Бич.
Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.
Как пояснил начальник местной полиции Пол Нойдигейт, стрельба началась у береговой линии около 23:00 по местному времени (06:00 мск). Один из участников инцидента был застрелен сотрудником полиции, оперативно прибывшим на место. Ещё один человек, получивший смертельное ранение, по мнению правоохранителей, не был связан с этим конфликтом.
Это был отдельный инцидент со стрельбой, мы всё ещё пытаемся собрать события воедино, — сказал Нойдигейт, чьи слова приводит NBC News.
VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach
Как ранее писал NEWS.ru, глава полиции в американском городе Боулдер (штат Колорадо) Марис Херольд заявила, что в результате стрельбы в местном супермаркете погибли по меньшей мере десять человек. До этого говорилось о шести жертвах стрелка.