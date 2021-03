Двое погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Как пояснил начальник местной полиции Пол Нойдигейт, стрельба началась у береговой линии около 23:00 по местному времени (06:00 мск). Один из участников инцидента был застрелен сотрудником полиции, оперативно прибывшим на место. Ещё один человек, получивший смертельное ранение, по мнению правоохранителей, не был связан с этим конфликтом.