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Двое погибли при стрельбе в американской Вирджинии

09:40, 27 марта 2021 11
Фото: vbpd/twitter.com

Двое человек погибли при стрельбе в Вирджинии, США. Об этом сообщает департамент полиции Вирджиния-Бич.

Инцидент произошёл на главном городском пляже одного из самых популярных американских курортных центров. Восемь человек получили ранения, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Как пояснил начальник местной полиции Пол Нойдигейт, стрельба началась у береговой линии около 23:00 по местному времени (06:00 мск). Один из участников инцидента был застрелен сотрудником полиции, оперативно прибывшим на место. Ещё один человек, получивший смертельное ранение, по мнению правоохранителей, не был связан с этим конфликтом.

Это был отдельный инцидент со стрельбой, мы всё ещё пытаемся собрать события воедино, — сказал Нойдигейт, чьи слова приводит NBC News.

Как ранее писал NEWS.ru, глава полиции в американском городе Боулдер (штат Колорадо) Марис Херольд заявила, что в результате стрельбы в местном супермаркете погибли по меньшей мере десять человек. До этого говорилось о шести жертвах стрелка.

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