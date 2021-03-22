Число жертв стрельбы в Колорадо достигло десяти

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Глава полиции в американском городе Боулдер (штат Колорадо) Марис Херольд заявила, что в результате стрельбы в местном супермаркете погибли, по меньшей мере, десять человек. До этого говорилось о шести жертвах стрелка.

Среди погибших, действительно, оказался один сотрудник полиции. Его Херольд назвала героем.

Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли, — цитирует главу полиции Twitter ведомства.

Также в полиции подтвердили, что раненый мужчина, которого силовики выводил в наручниках из супермаркета, является предполагаемым стрелком.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic." — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что стрельбу неизвестный мужчина открыл у супермаркета King Soopers. Он был задержан уже в магазине, его мотив неизвестен. О происшествии проинформировали президента США Джо Байдена.