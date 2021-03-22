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Число жертв стрельбы в Колорадо достигло десяти

06:05, 23 марта 2021 41

Глава полиции в американском городе Боулдер (штат Колорадо) Марис Херольд заявила, что в результате стрельбы в местном супермаркете погибли, по меньшей мере, десять человек. До этого говорилось о шести жертвах стрелка.

Среди погибших, действительно, оказался один сотрудник полиции. Его Херольд назвала героем.

Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли, — цитирует главу полиции Twitter ведомства.

Также в полиции подтвердили, что раненый мужчина, которого силовики выводил в наручниках из супермаркета, является предполагаемым стрелком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стрельбу неизвестный мужчина открыл у супермаркета King Soopers. Он был задержан уже в магазине, его мотив неизвестен. О происшествии проинформировали президента США Джо Байдена.

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