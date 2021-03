Число жертв стрельбы в Колорадо достигло десяти

Среди погибших, действительно, оказался один сотрудник полиции. Его Херольд назвала героем.

Также в полиции подтвердили, что раненый мужчина, которого силовики выводил в наручниках из супермаркета, является предполагаемым стрелком.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic."