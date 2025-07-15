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15 июля 2025 в 09:25

«Я разочарован»: Трамп объяснил перемену в отношениях с Москвой

Трамп: Россия и Украина четыре раза были близки к подписанию соглашения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп признался, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре с Би-би-си он отметил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза, но так и не было достигнуто.

Я разочарован в нем, но не закончил с ним. Но разочарован, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп, комментируя свои частые контакты с Путиным, заявил, что считает коллегу «жестким парнем». По его словам, сказанным во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, это подтверждается поведением президента России на протяжении многих лет.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Также глава Белого дома отметил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.

Дональд Трамп
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Владимир Путин
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