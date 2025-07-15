Стало известно, кем была расчлененная женщина из Красноярска СК: у расчлененной в Красноярске женщины было четверо детей

У 34-летней женщины, убитой и расчлененной сожителем в Красноярске, было четверо детей, сообщил NEWS.ru источник в региональном управлении Следственного комитета России. Последнего ребенка она родила от своего будущего убийцы.

У женщины, которую убил и расчленил сожитель, было трое детей. Но их у нее забрали органы опеки, потому что она злоупотребляла спиртным. Несколько лет назад она встретила своего будущего убийцу и родила от него еще одну дочку. Сейчас девочке год, она находится в доме малютки, — поделился источник.

Он напомнил, что 10 июня подозреваемый вернулся домой и застал гражданскую жену нетрезвой. Он обрушился на нее с ударами и обвинениями. Утром оказалось, что женщина скончалась. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез по четырем разным адресам. Пользовался при этом автобусом и такси.

Фрагменты тела он спрятал на безлюдном участке местности около остановок общественного транспорта. Останки удалось обнаружить лишь спустя неполный месяц, — отметил источник в СК.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали 67-летний мужчина убил и расчленил свою знакомую. Тело он выбросил в мусорные контейнеры, расположенные на придомовых территориях, а некоторые останки закопал на своем дачном участке.