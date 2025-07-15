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15 июля 2025 в 14:58

Лавров ответил на ультиматум Трампа в адрес России

Лавров: Россия хочет понять, что стоит за угрозами Трампа на самом деле

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские власти хотят понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, раньше и «24 часа, и 100 дней было». Россия все это проходила, напомнил он.

Мы хотим понять, чем движим президент США, ясно, что он находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщиков в западных странах, — отметил министр.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам президента, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

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