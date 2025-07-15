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15 июля 2025 в 14:37

Вассерман предложил сделать рождение детей частью престижного потребления

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы снизить возраст рождения первенцев, необходимо сделать это частью так называемого престижного потребления, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, этого вполне возможно добиться путем формирования общественного мнения. Парламентарий подчеркнул, что сегодня это «многие очень хорошо умеют делать».

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению. Но мне больше остальных нравится идея сделать рождение и воспитание детей частью так называемого престижного потребления. То есть потребление ради доказательства себе и другим: «Я крутой, я и это могу себе позволить». Это дело формирования общественного мнения. Сейчас у нас многие очень хорошо умеют это делать, — сказал Вассерман.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

Анатолий Вассерман
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