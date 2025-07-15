Российский чиновник объяснил фото дочери из США

Глава Иркутского района Иркутской области Леонид Фролов заявил, что у опубликовавшей фото из США дочери отдельная семья, сообщает Ircity.ru. По его словам, девушка живет отдельно.

Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья, – заявил Фролов.

В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором отказался оправдываться и «опровергать этот бред». Авторов публикаций о его семье мэр назвал «релокантами-уклонистами», сидящими «в Грузии или других странах».

Люди знают: Фролов всегда был и будет вместе с волонтерами и бойцами специальной военной операции (СВО). День за днем в тылу мы вместе помогаем нашим ребятам и их семьям, – написал Фролов.

Он призвал даже не пытаться «вбить клин» в «воинское и тыловое братство», рассылая посты по группам волонтеров. Фролов подчеркнул, что его племянник мобилизован и участвует в СВО. Авторам публикации он пообещал визит тех, «кто борется с пятой колонной», предупредив, что их «имена известны».

Ранее глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов сообщил о гибели его заместителя Айдара Загирова на спецоперации. Минобороны России эту информацию не комментировало.