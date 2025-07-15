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15 июля 2025 в 14:43

В МИД КНР объяснили, смогут ли санкции против РФ решить проблему Украины

МИД Китая: санкционное давление на Москву не разрешит кризис на Украине

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Антироссийские санкции США не способствуют урегулированию украинского конфликта, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, это можно сделать только путем диалога и переговоров, передает ТАСС.

Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции «длинной руки». Тарифные войны и давление не помогут решению проблемы. Мы считаем, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса, — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам хозяина Белого дома, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

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