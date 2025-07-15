В МИД КНР объяснили, смогут ли санкции против РФ решить проблему Украины

Антироссийские санкции США не способствуют урегулированию украинского конфликта, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, это можно сделать только путем диалога и переговоров, передает ТАСС.
Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции «длинной руки». Тарифные войны и давление не помогут решению проблемы. Мы считаем, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса, — подчеркнул он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам хозяина Белого дома, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.