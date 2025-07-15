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15 июля 2025 в 15:00

Родителям рассказали об опасности купания детей в фонтанах

Врач Филева посоветовала вымыть ребенка после купания в фонтане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Купание ребенка в городских фонтанах может быть травмоопасным из-за скользкого дна и использования химических реагентов для очистки воды, рассказала РИАМО врач Александра Филева. Если же ребенок все-таки окунулся в фонтан, то его необходимо тщательно вымыть с мылом.

По словам медика, вода из фонтана может вызвать раздражение кожи и аллергию. Поэтому стоит следить за возможными симптомами, такими как сыпь или покраснение глаз.

Если контакт с водой из фонтана все же произошел, важно тщательно вымыть ребенка с мылом и наблюдать за возможными симптомами — сыпью, расстройствами пищеварения, покраснением глаз. В случае их появления следует сразу обратиться к врачу, — сказала Филева.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение детским бассейнам и оборудованным пляжам.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее напомнил, что купание в городских фонтанах может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.

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фонтаны
здоровье
аллергии
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