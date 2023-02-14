Взорвали газопроводы и карьеру Байдена Государственный теракт стал предлогом для усиления внутриполитического соперничества в США

Фото: CNP/AdMedia

Джо Байден

Прошло уже несколько дней после публикации разоблачений Сеймура Херша, но оглашение подробностей секретной операции США и Норвегии по уничтожению «Северных потоков» не привело к глобальной революции. Даже реакция Кремля была более чем сдержанная. А потому самые острые первые комментарии касались скорее личности самого журналиста.

У нас выразили опасения, как бы «дедушка» серьезно не пострадал даже физически. Притом что Херш — опытнейший боец информационных внутренних войн Америки. Вскрывал еще неприглядные стороны войны во Вьетнаме и пытки в тюрьме Абу-Грейб, имея за спиной и целые корпорации прожженных юристов и влиятельные политические силы, гвоздившие его пером и клавиатурой своих соперников.

С другой стороны, распространившийся аргумент, что ему нельзя верить уже потому, что он прямой потомок подлых рабовладельцев, звучит, как если бы у нас опровергали анализ некоего политолога на том основании, что он внук члена брежневского политбюро. Такой вот конъюнктурный детский лепет.

На самом деле в Соединенных Штатах набирает ход президентская избирательная кампания. И потенциальные кандидаты, продолжая улыбаться, начинают чувствительно пихать друг друга под столом ногами. И, похоже, в среде не только республиканцев, но и демократов растет оппозиция выдвижению теряющего ориентировку в пространстве Джо Байдена на второй срок. Складывается некий межпартийный антибайденовский консенсус. И антибайденовская оппозиция, видимо, решилась переходить от терапии к хирургическому вмешательству.

Фото: Imago stock&people Сеймур Херш

Тут и появляется подробная публикация Херша со всеми явно преднамеренно слитыми ему подробностями. А в тексте совершенно очевидный намек, что вашингтонская администрация своими на грани прямой военной конфронтации акциями рискует реально привести к новому Карибскому кризису и ядерному пеплу. А такой риск нивелирует все разрекламированные достижения спящего Джо, включая резкий рост поставок американского природного газа в Старый Свет.

Не исключено, что вскоре Байдену действительно придется пожертвовать кем-то из своей близкой политической команды. И в первую очередь речь может идти о помощнике президента по национальной безопасности Джейке Салливане, который прямо фигурирует в материале Херша как основной организатор и координатор акции взрыва трех ниток газопроводов. А ведь Салливан вместе с другим читаемым между строк героем публикации главой ЦРУ Бернсом еще и триггеры украинской политики администрации Байдена.

И не то что бы в политических гостиных Вашингтона совсем уж охладели к возможности тыкать Украиной в российский бок, но есть силы, полагающие, что Байден со товарищи мало внимания уделяет китайской угрозе, напрямую связав продолжение своей политической карьеры с военными успехом команды Зеленского. А тут, понимаешь, китайские летающие зонды просто откровенно троллят Америку, которая никак снова не станет великой.

Причем явно реальных вдохновителей (или заказчиков?) публикации меньше всего беспокоит то, как такое расследование может отразиться на внешнеполитических позициях США. Тут, конечно, играет свою роль и имперская самоуверенность, и ощущение собственной силы, обеспеченной контролем над основными международными организациями.

А главное — все и так давно все поняли. И фактор газопроводов явно часть большого торга о глобальных разменах, который ведется, но которого как бы и нет.

Пока же сам Сеймур Херш назвал организованный США взрыв «невообразимой глупостью». Как говорится, вы совершили нечто большее, чем преступление, вы совершили ошибку.