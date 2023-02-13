«Выстрелили себе в ногу»: журналист Херш о подрыве США «Северных потоков» Журналист из США Херш: США выстрелили себе в ногу, подорвав «Северные потоки»

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в эфире радиостанции Radio War Nerd, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав российскую газотранспортную систему «Северный поток». Он пояснил, что из-за отсутствия альтернативы российскому газу европейцы вынуждены обращаться к возобновляемым источникам энергии, в которых преуспел Китай. По его словам, в Белом доме присутствует замечательный «градус глупости».

Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причин. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме, несомненно, присутствует замечательный градус глупости, — сказал Херш.

Он добавил, что США противостоят России из-за стремления Байдена заработать политические очки.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».