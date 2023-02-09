«Херш — свидетель»: в Госдуме предложили возбудить дело против Байдена Депутат Морозов: СК РФ может возбудить дело в отношении Байдена по обвинению в терроризме

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Джо Байден

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен американский журналист Сеймур Херш. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить Херша в качестве свидетеля, — сказал Морозов.

Он также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Также о необходимости пригласить американского журналиста Херша в Госдуму заявил депутат Султан Хамзаев. По его словам, парламентарии смогли бы более подробно обсудить с автором его публикацию. Хамзаев отметил, что обсуждение может быть продолжено в рамках парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине.

На текущей неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен тому, что статья Херша о подрыве американскими водолазами трубопроводов «Северный поток» не получила широкой огласки в западных СМИ. Он подчеркнул, что расследование является серьезным и спорным, однако на него следует обратить внимание.