Байден снова раскошелится ради помощи Украине WP: Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд

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Администрация американского президента Джо Байдена работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 миллиардов, пишет газета The Washington Post. Отмечается, что Белый дом планирует объявить о выделении нового пакета помощи Киеву на следующей неделе. По информации издания, в этом же время США планируют ввести новые санкции в отношении Москвы.

Администрация президента США Джо Байдена также работает с конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Украине на сумму в $10 млрд, — сказано в публикации.

Западные финансовые аналитики подчеркивают, что Украина не сможет выполнить свои бюджетные обязательства без финансовой помощи Запада.

Некоторые европейские страны недовольны Украиной из-за стремления Киева в скором времени вступить в Евросоюз, ранее сообщило издание Financial Times. Кроме того, критике подвергаются и представители ЕС, обещающие быстрый прием Украины. Однако, по данным газеты, публично критику власти не выражают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна присоединиться к Евросоюзу через два года. По его словам, некоторые считают, что Украине не попасть в ЕС в течение 30, а то и 50 лет, в связи с чем он пожелал этим людям долгой жизни.