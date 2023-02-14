Норвегия заявила о выходе в море российских кораблей с ядерным оружием Разведка Норвегии: корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

Фото: Xinhua/Global Look Press

Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе сообщила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. В ведомстве отметили, что во времена СССР такое происходило регулярно, однако после окончания холодной войны подобная практика прекратилась.

Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО, — заявили в NIS.

Норвежская разведка отметила, что после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла». По их данным, центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Норвегия могла участвовать в диверсии на «Северных потоках» из-за влияния Пентагона, который увеличил присутствие в скандинавской стране на фоне кризиса отношений между Западом и Востоком. В расследовании о причастности США к взрывам на газопроводах журналист подчеркнул, что норвежская сторона также могла быть заинтересована в продаже собственного СПГ.

Министерство обороны РФ ранее показало кадры электронного пуска ракеты «Циркон» по цели, которая находилась на расстоянии более 900 км. Учения проводились вблизи США на базе фрегата «Адмирал Горшков», который сейчас находится в морском походе по Атлантическому океану.