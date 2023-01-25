Минобороны впервые показало электронный пуск «Циркона» в Атлантике Минобороны впервые показало электронный пуск «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков»

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», находящегося в дальнем морском походе в Атлантическом океане, провел учения по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон». Минобороны РФ впервые показало кадры электронного пуска ракеты по цели, которая находилась на расстоянии более 900 километров.

Сегодня проводилось корабельно-боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 километров было применено гиперзвуковое оружие «Циркон», — сказал командир фрегата Игорь Крохмаль.

По его словам, в ходе выполнения учебной задачи экипаж фрегата продемонстрировал высокую слаженность действий.

Ранее военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин рассказал, что российский фрегат «Адмирал Горшков» способен поразить авианосную группировку вероятного противника. По его словам, на корабле размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» и комплекс ПВО «Редут».

Немецкие СМИ писали, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Аналитик Ян-Фредерик Вендт отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул эксперт.