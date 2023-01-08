В Германии назвали российское оружие, которого боятся на Западе Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» Запада

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных, заявил немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт в статье для Frankfurter Rundschau. Он отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул аналитик.

В отличие от других ракетных систем, снаряды «Циркона» могут управляться даже после того, как они были выпущены и достигли скорости звука, кратной 1235 километрам в час. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем, — написал Вендт.

Ранее британский эксперт Марк Алмонд отметил, что решение российского президента Владимира Путина поставить на вооружение ракеты «Циркон», способные поражать цели на расстоянии тысячи километров, прорвет морскую оборону НАТО. Он отметил, что Москве удалось с помощью новейшего оружия помешать Западу «зайти слишком далеко» на Украине. По его словам, Путин вывел конфликт на более масштабный уровень.

«Циркон» является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой, которая разрабатывается «НПО машиностроения». Ожидается, что они поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-е.