В Британии забили тревогу из-за развертывания Россией ракет «Циркон» Express: развертывание ракет «Циркон» Россией создаст угрозу морской обороне НАТО

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Решение российского президента Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные поражать цели на расстоянии тысячи километров, прорвет морскую оборону НАТО, пишет британская газета Express. Директор Института кризисных исследований Марк Алмонд рассказал изданию, что Москве удалось с помощью новейшего оружия помешать Западу «зайти слишком далеко» на Украине. По его словам, Путин вывел конфликт на более масштабный уровень.

Развертывание Россией гиперзвуковых ракет способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса. Путину удалось с помощью подобных передовых разработок помешать Западу зайти слишком далеко на Украине и вывести конфликт на более масштабный уровень, — сказано в публикации.

Президент РФ Владимир Путин накануне приказал отправить фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования на боевую службу.

В России почти готово к развертыванию новейшее оружие — баллистическая ракета РС-28 «Сармат», ранее написала американская газета New York Post. Издание отмечает, что в российские военные прозвали ракету «супероружием», так как она рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Автор материала уточнил, что на Западе военные НАТО называют ракету «Сатана II». В статье также сообщается, что оружие прошло все необходимые испытания в апреле этого года.