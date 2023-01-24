Военэксперт рассказал о вооружении фрегата «Адмирал Горшков» Эксперт Дандыкин заявил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» способен потопить авианосец

Фото: Министерство обороны РФ

Российский фрегат «Адмирал Горшков» способен поразить авианосную группировку вероятного противника, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. По его словам, на корабле размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал».

«Циркон» способен наносить поражение объектам на удалении до 2500 километров. «Кинжал» же бьет на 1000 километров, но перехватить эту ракету на данный момент существующими средствами ПВО просто невозможно. Так она двигается по меняемой траектории со скоростью в 9 махов (9100 км.ч). Соответственно Горшков способен поразить даже авианосную группировку вероятного противника, — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, на фрегате установлен комплекс ПВО «Редут». На данный момент эта система полностью соответствует всем вызовами нашего времени. Кроме того, на корабле стоит противолодочное и противоторпедное оружие, а именно комплекс «Пакет» МК.

И выполнять он (фрегат - NEWS.ru) может практически любые задачи, в том числе и у берегов США, — заявил эксперт.

В немецких СМИ ранее сообщили, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Аналитик Ян-Фредерик Вендт отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул эксперт.