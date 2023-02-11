Зеленский рассказал, когда Украину примут в ЕС Зеленский заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС через два года

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Украина должна присоединиться к Евросоюзу через два года — такие сроки обозначил президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн выступления на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan. По его словам, некоторые считают, что Украине не попасть в ЕС в течение 30, а то и 50 лет, в связи с чем он пожелал этим людям долгой жизни. Запись его речи опубликована в Telegram-канале президента Украины.

Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет. <...> Мы должны быть в ЕС через два года, — сказал Зеленский.

Ранее журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойхманн призвал Евросоюз не давать Украине ложных надежд о вступлении. Такое мнение он выразил в своем материале, комментируя прошедший в Киеве саммит ЕС — Украина. По его словам, все обещания Украине, в том числе о вступлении в ЕС, связаны с политическим соперничеством внутри организации.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.