«Высосано из пальца»: политолог усомнился в росте рейтинга Байдена Политолог Дробницкий назвал неточными данные о росте рейтинга одобрения Байдена

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Политолог Дмитрий Дробницкий усомнился в результатах опроса агентства Reuters, согласно которому рейтинг одобрения действий президента США Джо Байдена вырос на 40%, так как считает их неточными, сообщает Lenta.ru. По его мнению, рост популярности можно определить только по итогам опросов пяти-шести агентств, а не одного. Специалист считает, что на данный момент новость о росте популярности главы Белого дома «высосана из пальца».

Через месяц опять будет 38, наверное. Если будет хотя бы в рамках этого же социологического опроса через месяц 42%, тогда можно сказать, что действительно подросло, сейчас говорить об этом очень сложно. <...> Так что новость высосана из пальца, — пояснил Дробницкий.

Политолог считает, что рост рейтинга Байдена может быть связан с результатами промежуточных выборов, на которых Демократическая партия США показала неплохие результаты.

В июле сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена достиг минимального показателя впервые с момента инаугурации. Деятельность президента на посту одобряют только 38% соотечественников. Не одобряют действия Байдена 59% американцев. В феврале рейтинг президента США составлял 57%.