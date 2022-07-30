Рейтинг Байдена рухнул до минимальных показателей с момента инаугурации

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Рейтинг президента США Джо Байдена достиг минимального показателя впервые с момента инаугурации. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Gallup.

Деятельность президента на посту одобряет только 38% соотечественников. Не одобряют действия Байдена 59% американцев. Отмечается, что опрос проводился с 5 по 26 июля среди совершеннолетних жителей страны. В феврале рейтинг президента США, согласно результатам этой же социологической службы, составлял 57%.

В середине июля исследовательская компания Morning Consult провела опрос, согласно которому большая часть избирателей США не одобряет работу президента Джо Байдена. Жители 44 из 50 штатов оказались разочарованы деятельностью главы государства. В первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.

Ранее сообщалось, что действующий президент США подтвердил своё намерение переизбираться на второй срок. При этом он не обращает внимания на снижающиеся рейтинги и два квартала падения ВВП.