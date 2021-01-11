Второй импичмент Трампа: зачем демократам бить лежачего

Дональд Трамп может стать первым президентом США, дважды подвергнутым импичменту. Несмотря на то что до конца его срока остаются считаные дни, демократы в палате представителей намерены проголосовать по вопросу отстранения главы Белого дома от власти 12 или 13 января. При этом шансы на завершение процесса импичмента до инаугурации нового президента Джо Байдена стремятся к нулю. NEWS.ru разобрался, зачем демократы взялись за это, казалось бы, безнадёжное дело.

В понедельник, 11 января, на стол вице-президенту Майку Пенсу лёг ультиматум спикера палаты представителей Нэнси Пелоси: инициировать отстранение Трампа от власти, согласно 25-й поправке к Конституции. В противном случае это сделает за него конгресс в рамках процедуры импичмента. Обсуждение конкретных статей импичмента также назначено на 11 января, а голосование по ним в палате представителей, контролируемой демократами, может состояться уже 12 или 13 января. Скорее всего, в список статей войдут «подстрекательство к мятежу» и «злоупотребление властью».

Чтобы защитить нашу конституцию и демократию, мы будем действовать без промедления, потому что президент представляет непосредственную угрозу и для того, и для другого, — говорится в письме Пелоси к демократам.

Захват Капитолия сторонниками Трампа серьёзно подточил отношения президента и вице-президента. Майк Пенс руководил процессом утверждения результатов президентских выборов 6 января, когда в Капитолий ворвались погромщики. Вице-президенту и другим участникам сессии пришлось прятаться в бункере, но с тех пор глава Белого дома, вдохновивший своих фанатов на подобную акцию, ни разу не связался с Пенсом. Однако крайне маловероятно, что Пенс выполнит ультиматум Пелоси: Республиканская партия, к которой он принадлежит, в целом настроена против немедленного отстранения Трампа от власти. Поэтому инициирование процедуры импичмента в палате представителей выглядит неминуемым.

Если все демократы в нижней палате конгресса проголосуют за импичмент, Дональд Трамп станет первым президентом США, дважды подвергнутым этой процедуре. Предыдущая попытка отстранить его от власти случилась в 2019 году, а её причиной послужил звонок Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором глава Белого дома просил открыть дело против своего соперника Джо Байдена. Сенат, на тот момент контролируемый республиканцами, не поддержал решения палаты представителей.

Вторая попытка импичмента тоже обречена на провал в верхней палате конгресса, по крайней мере, в текущем составе: спикер республиканского большинства Митч Макконнелл объявил, что сенат не будет собираться до 19 января. То есть даже если вторая попытка импичмента пройдёт через палату представителей, сенаторы смогут рассмотреть её только после ухода Трампа из Белого дома 20 января.

Shawn Thew/Global Look Press

Поэтому необходимость инициировать процедуру отстранения от власти серьёзно обсуждается в конгрессе. Противники такого шага есть и среди демократов. Они подчёркивают, что эта инициатива не имеет никакого смысла и только добавит лишней работы сенату, контроль над которым после инаугурации Байдена перейдёт к Демократической партии. В первые сто дней его президентства перед верхней палатой стоит задача утверждения ключевых назначений новой администрации, а спектакль с импичментом может подорвать этот важный процесс.

Мы должны быстро сформировать правительство, это самое важное, что мы должны сделать, — заявил сенатор-демократ Джо Манчин. — Нам больше не нужен политический театр.

Некоторые демократы, в частности Джеймс Клайбёрн, предложили компромиссный вариант: провести голосование в нижней палате сейчас, а судебный процесс в сенате отложить на пару месяцев, когда все назначенцы Байдена будут утверждены. В таком случае они добьются двух целей. Во-первых, нанесут очередной удар по репутации Трампа — он станет первым президентом США, осуждённым сенатом. Во-вторых, в случае успеха импичмента верхняя палата конгресса может запретить миллиардеру занимать государственные должности до конца жизни. Это отнимет у него возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году, на что он неоднократно намекал.

Несмотря на то что Трамп проиграл выборы 2020 года, за него проголосовали более 74 млн человек — больше, чем за Барака Обаму в 2008 году. Поэтому как кандидат он всё ещё представляет серьёзную угрозу для Демократической партии, и она намерена сделать всё, чтобы заранее исключить его из следующей президентской гонки.

Впрочем, гораздо больший эффект на перспективы переизбрания Трампа могут оказать не процессы в палате представителей и сенате, а блокировка его аккаунтов в социальных сетях. После штурма Капитолия руководство Twitter и Facebook навсегда заблокировало профили миллиардера на своих платформах, лишив его главного канала общения с избирателями.

Более того, Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Parler, которое сторонники Трампа использовали как альтернативную площадку для общения. Parler — это клон Twitter без цензуры пользовательского контента, особенно популярный у американских консерваторов, сторонников теории заговора и праворадикалов. Весьма вероятно, американские технологические компании продолжат блокировать любые каналы общения Трампа и его фанатов с внешним миром, лишая его шанса влиять на события в США.