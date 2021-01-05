Капитолий на крови: почему полиция не защитила здание от захвата

Америка всё ещё пытается справиться с шоком от захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа. После того как все осуждающие речи были произнесены, начался традиционный поиск виноватых. Одни обвиняют в случившемся напрямую президента, другие видят в этом грандиозный провал полиции. Реакция стражей порядка на штурм одного из самых охраняемых зданий США действительно вызывает недоумение. Правоохранители практически бездействовали на ранних этапах штурма, а затем обнаружили, что их вооружение значительно уступает тому, что имела при себе разъярённая толпа.

Возможно, президент Дональд Трамп не вполне осознавал, чем закончится его призыв протестовать возле здания Капитолия 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов. Но руководство социальных сетей решило перестраховаться и заблокировать аккаунты главы государства до 20 января, когда в Белом доме его сменит Джо Байден. Демократы в конгрессе же считают, что и этих мер недостаточно, и призывают к немедленному отстранению Трампа от власти. Согласно 25-й поправке к Конституции, сделать это может его собственный кабинет министров, но такой вариант маловероятен. Скорее всего, республиканцы предпочтут дотерпеть до конца трамповского срока и забыть о последних днях его президентства, как о страшном сне.

Но не приходится сомневаться, что эхо захвата Капитолия ещё долго будет сотрясать Америку, а конгрессмены перестанут чувствовать себя в безопасности. Толпе сторонников Трампа удалось ворваться в здание, несмотря на то что 6 января вокруг него были размещены около 2,5 тысячи полицейских, а участники беспорядков не скрывали свои планы.

Крупные протесты в Вашингтоне 6 января. Будьте там, это будет дико, — написал Трамп в Twitter 19 декабря.

Его фанаты восприняли слово «дико» слишком буквально и начали открыто обсуждать в Сети варианты оккупации Капитолия. Одновременно правоохранительные органы зафиксировали всплеск бронирований автобусных билетов в Вашингтон. Поэтому для службы безопасности Капитолия и городской полиции произошедшее не должно было стать сюрпризом. Однако у них, видимо, не хватило фантазии вообразить, что демонстранты действительно собираются захватить здание.

Изначально мы не ожидали беспорядков, — признался Тим Райан, глава комитета по ассигнованиям законодательной власти, ответственного за полицию Капитолия. — Мы думали, это будут довольно «ванильные» протесты, может быть, небольшие стычки...

Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате полицейские, несмотря на их внушительное количество, оказались бессильны перед численно превосходившей их толпой. Проблему могла бы решить специальная экипировка, которую применяют разгоняющие протесты отряды, — щиты и шлемы, резиновые пули, слезоточивый газ. Но ничего этого у стражей порядка не было. На кадрах с места событий отчётливо видно, что некоторым офицерам приходилось голыми руками противостоять захватчикам, вооружённым огнестрельным оружием. Кроме того, вокруг здания не установили укреплений, помимо невысоких подвижных барьеров, которые оказалось легко преодолеть.

Hereâs the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Отсутствие адекватной защиты привело к раненым и жертвам среди полицейских: 14 из них были госпитализированы и один скончался от ран в больнице. Он стал пятым погибшим в событиях 6 января.

Другая ошибка — отсутствие плана действий. Правоохранители начали давать отпор погромщикам, только когда те уже были на ступеньках Капитолия и остановить их было сложнее. Внутри здания некоторые полицейские оказались в одиночестве перед толпой и вынуждены были пуститься в бегство. Учитывая, что в тот день на месте было не менее 2,5 тысячи стражей порядка, такие ситуации говорят о полнейшей дезориентации сил, противостоящих демонстрантам.

Совершенно точно, многие люди очень скоро будут уволены, — добавил Тим Райан. — Это позор для всех — для толпы, президента <...> но также и показатель недостатка профессионального планирования. Это был стратегический просчёт, без сомнения.

Случившееся 6 января рождает и куда более мрачные теории, чем банальная халатность. От внимания наблюдателей не ушёл тот факт, что полиция действовала куда жёстче, разгоняя летние протесты против расовой дискриминации, в которых участвовали в основном афроамериканцы. Не исключено, что среди защитников Капитолия были те, кто сочувствовал захватчикам. В социальных сетях циркулируют кадры, на которых стражи порядка пропускают толпу через кордоны или фотографируются с протестующими. Кроме того, полицейские дали большинству погромщиков уйти безнаказанными, арестовав всего несколько десятков из них.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Некоторые демонстранты несли плакаты с надписями «Синие жизни имеют значение». Это лозунг родился как противовес движению BLM («Жизни чёрных имеют значение») в знак поддержки носящих синюю форму полицейских, которые ежедневно рискуют жизнями ради общественной безопасности. Сторонники «синих» в большинстве своём республиканцы и поддерживают Трампа, поэтому они были среди людей, штурмовавших Капитолий. Возможно, эти плакаты создали у защитников здания ложное впечатление о том, что толпа не представляет угрозу.

John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не исключено и то, что полиция решила действовать мягче из-за обвинений в превышении полномочий во время летних протестов. Волна общественного недовольства, поднявшаяся после убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским, нанесла серьёзный удар по репутации правоохранителей. Ещё одна порция кадров с избиением протестующих точно не нужна была службе, которой и так грозят урезать финансирование, поэтому полицейских могли проинструктировать не применять силу против демонстрантов.

В любом случае поиском погромщиков и их возможных соучастников в рядах правоохранителей теперь займётся ФБР. К счастью для бюро, часть захватчиков облегчила им задачу, с удовольствием позируя на снимках и видео с места событий и, видимо, не осознавая, каким тяжёлым будет «похмелье» после этой «вечеринки».