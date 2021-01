Капитолий на крови: почему полиция не защитила здание от захвата

Возможно, президент Дональд Трамп не вполне осознавал, чем закончится его призыв протестовать возле здания Капитолия 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов. Но руководство социальных сетей решило перестраховаться и заблокировать аккаунты главы государства до 20 января, когда в Белом доме его сменит Джо Байден. Демократы в конгрессе же считают, что и этих мер недостаточно, и призывают к немедленному отстранению Трампа от власти. Согласно 25-й поправке к Конституции, сделать это может его собственный кабинет министров, но такой вариант маловероятен. Скорее всего, республиканцы предпочтут дотерпеть до конца трамповского срока и забыть о последних днях его президентства, как о страшном сне.

Но не приходится сомневаться, что эхо захвата Капитолия ещё долго будет сотрясать Америку, а конгрессмены перестанут чувствовать себя в безопасности. Толпе сторонников Трампа удалось ворваться в здание, несмотря на то что 6 января вокруг него были размещены около 2,5 тысячи полицейских, а участники беспорядков не скрывали свои планы.

Его фанаты восприняли слово «дико» слишком буквально и начали открыто обсуждать в Сети варианты оккупации Капитолия. Одновременно правоохранительные органы зафиксировали всплеск бронирований автобусных билетов в Вашингтон. Поэтому для службы безопасности Капитолия и городской полиции произошедшее не должно было стать сюрпризом. Однако у них, видимо, не хватило фантазии вообразить, что демонстранты действительно собираются захватить здание.

В результате полицейские, несмотря на их внушительное количество, оказались бессильны перед численно превосходившей их толпой. Проблему могла бы решить специальная экипировка, которую применяют разгоняющие протесты отряды, — щиты и шлемы, резиновые пули, слезоточивый газ. Но ничего этого у стражей порядка не было. На кадрах с места событий отчётливо видно, что некоторым офицерам приходилось голыми руками противостоять захватчикам, вооружённым огнестрельным оружием. Кроме того, вокруг здания не установили укреплений, помимо невысоких подвижных барьеров, которые оказалось легко преодолеть.