Военный журналист объяснил, почему США не поставляют Киеву ракеты ATACMS Военный журналист Борзенко: поставки Киеву ракет ATACMS сделают США участником конфликта

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты не станут поставлять Киеву оружие с большой дальностью стрельбы ATACMS для ударов по территории России, так как это сделает их прямым участником конфликта, заявил в беседе с «360» военный журналист Алексей Борзенко. Он уточнил, что данный вид ракет практически идентичен HIMARS, но имеет большую дальность — до 300 км.

Просить они могут что угодно, а кто ж им даст? Нет, они на такое не пойдут. Если Украина ударит по территории России, Америка будет втянута напрямую в этот конфликт. <...> НАТО не хочет воевать за нее (Украину. — NEWS.ru) с Россией, — заявил эксперт.

Борзенко отметил, что сейчас действует «джентльменское соглашение», согласно которому оружие большой дальности на Украину не поставляется. По его словам, США действуют по принципу «воюйте на своей территории, но не трогайте Россию».

В американских СМИ ранее со ссылкой на американских чиновников и представителей конгресса сообщили, что Украина просит США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS, которые позволят ВСУ ударить по территории России, включая Крым. Однако Вашингтон отказывается от поставок, опасаясь, что Москва может воспринять такой шаг как эскалацию.

Украинские официальные лица убеждали американских законодателей, что ракеты необходимы для нанесения ударов по якобы находящейся в Крыму базе беспилотников. Однако американские чиновники считают, что ракеты с большой дальностью действия Киеву на данном этапе конфликта не нужны, а сами поставки ракет Украине могут подорвать «боевую готовность военных» и истощить собственные запасы США.