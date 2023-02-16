Военный вертолет упал в США

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В американском штате Алабама упал военный вертолет UH-60 Black Hawk, передает телеканал BNO News. Инцидент произошел на трассе около города Хантсвилл около 15:00 по местному времени (00:00 16 февраля по московскому).

При этом не пострадал ни один автомобиль.

В результате произошедшего выживших нет, заявили официальные лица. Точное число жертв на данный момент неизвестно.

В январе во Внуково потерпел крушение уже российский вертолет MИ-8. На борту вертолета находились только члены экипажа. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, само судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». Telegram-канал SHOT со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщил, что вертолет не успел оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.

9 января в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) потерпел крушение самолет Ан-2. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.

На Украине также упал вертолет 18 января в жилом массиве. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них — один ребенок, 25 человек пострадали, 11 из них — дети. Среди жертв крушения были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.