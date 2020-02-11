https://static.news.ru/photo/8a494832-26c7-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Lammeyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Проект федерального бюджета США на 2021-й финансовый год предусматривает увеличение на 12% финансирования NASA, что позволит реализовать программу по высадке астронавтов на Луну. Об этом рассказал глава ведомства Джим Брайденстайн.

Поддержка со стороны президента усилилась как раз в тот момент, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны к 2024 году, — отметил директор NASA.

Он добавил, что впервые со времён программы Apollo управление по аэронавтике получит прямое финансирование на разработку посадочного модуля. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено свыше $3 млрд.

В общей сложности Вашингтон планирует выделить NASA более $25 млрд. По замыслу администрации США, эти средства не только сделают возможной высадку астронавтов на естественный спутник Земли, но и будут способствовать дальнейшим исследованиям космоса, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС даже после успешных испытаний многоразового корабля Crew Dragon компанией SpaceX.