https://static.news.ru/photo/0bcc284a-394f-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Комиссия по ценным бумагам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова, которого американские власти подозревают в незаконном привлечении $1,7 миллиарда при проведении ICO (первичное предложение монет).

Сотрудники регулятора хотели узнать, на что компания потратила привлечённые средства и кому принадлежала идея выпустить токены Gram — американские власти считают их ценными бумагами, а продажу гражданам США в обход официальных процедур незаконной.

Идея привлечь инвесторов через механизм ICO принадлежит самому Дурову, следует из его ответа. Почти на все вопросы, связанные с расходами, Дуров не отвечал — за него вносил возражения адвокат. Но из тех ответов, которые приводятся в стенограмме, 40% расходов Telegram составляют траты на оборудование, — пишет ознакомившееся с документами издание РБК.

Перед разговором с Дуровым комиссия по ценным бумагам допросила в Лондоне вице-президента Telegram по развитию бизнеса Илью Перекопского и консультанта компании Шьяха Пареха.

Как писал NEWS.ru, в январе Telegram опубликовал заявление о том, что не будет контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и публично продавать токены Gram.