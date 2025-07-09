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09 июля 2025 в 20:27

Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector. По его информации, за последние 15 минут поступило 60 жалоб, а за сутки их количество составило 2065. О неполадках сообщили пользователи из Новосибирской области (15%), Красноярского края (9%), Хакасии (8%), Иркутской и Кемеровской областей (8% и 7% соответственно).

Так, 38% россиян пожаловались на плохую работу мобильного приложения, а 31% заявили, что им не приходят сообщения. Еще 20% указали на сбой сайта. При этом 58,5% жалоб поступают от пользователей Android, 30,1% — iOS, а 10,4% — Windows.

Ранее о плохой работе Telegram сообщали пользователи из Москвы. Жители столицы утверждали, что у них не загружалось приложение и не приходили сообщения. На втором месте по количеству жалоб оказалась Тверская область, а на третьем — Санкт-Петербург.

До этого мобильный оператор «Билайн» столкнулся с масштабным сбоем. Большинство жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%). Многие клиенты «Билайна» отметили, что у них не было соединения как с мобильным интернетом, так и с домашним, а другие пожаловались на его перебои.

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