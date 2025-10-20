Ветеран «Альфы» связал инцидент с кортежем Вэнса и покушение на Трампа Ветеран «Альфы» Гончаров: инцидент с кортежем Вэнса мог быть сигналом Трампу

Взрыв снаряда над машинами охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса мог быть сигналом для главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, подобные происшествия не должны допускаться службами безопасности, работа которых строго регламентирована и просчитывается заранее.

У службы безопасности, которая занимается охраной высших должностных лиц, не должно происходить таких инцидентов, как с кортежем Вэнса. Все просчитывается. И если кортеж президента или вице-президента продвигается по тому месту, где взрываются снаряды, фейерверки и так далее, то служба безопасности не должна этого допускать. Это либо реальное покушение на Вэнса, либо предупреждение всей команде господина Трампа, — пояснил Гончаров.

Он отметил, что текущая ситуация вокруг политиков США может расцениваться как часть серьезного противостояния, имеющего не только политический, но и отчасти военный характер. По мнению ветерана «Альфы», инцидент с Вэнсом, наряду с запугиванием его дочери и двумя предыдущими предупреждениями Трампу, представляет собой не случайность, а звено в целенаправленной кампании.

У Трампа уже было два предупреждения. Вэнса предупредили сейчас. Его дочку напугали украинские беспредельщики. Я к этому отношусь серьезно и думаю, что идет противостояние не только политическое, но и в какой-то степени военное, поскольку происходят даже убийства сторонников Трампа, — резюмировал Гончаров.

Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд преждевременно разорвался во время показательной стрельбы, а его осколки задели кортеж Вэнса. По информации американских журналистов, показательный залп сделали на демонстрации в честь 250-летия морской пехоты в Кэмп-Пендлтон.