В США заявили о риске потери «суперсилы» Washington Post: США могут лишиться долларового господства в мире

Из-за жёстких антироссийских санкций США могут лишиться долларового господства в мире, которое даёт им финансовую «суперсилу», пишет американская газета Washington Post. Автор статьи Фарид Закария со ссылкой на источники утверждает, что в Индии, Китае и Европе уже всерьёз обсуждается вопрос об уменьшении роли доллара на мировой экономической арене.

Беспрецедентный характер этих мер (санкций, — NEWS.ru.) вызывает у всего мира опасения, что использование Соединёнными Штатами финансовой власти в качестве «оружия» со временем приведёт к ослаблению долларового господства, которое и даёт Америке финансовую суперсилу, — говорится в публикации.

По словам колумниста, победить доллар можно только при наличии эффективной альтернативы, однако, уточняет он, её пока не существует. Тем не менее, есть основания полагать, что правительства по всему миру — от России и Китая до Индии и Бразилии — усердно работают над тем, чтобы снизить «зависимость от прихотей Вашингтона».